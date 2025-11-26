ＤｅＮＡの中川虎大投手が２６日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、７８０万円増の２３００万円でサインした。今季は３０試合に登板し、３ホールドで防御率３・１６。球団からは勝ちパターンやクローザーでいける能力があるから狙ってほしいと伝えられたといい「僕も狙っているポジション。阪神だったり強いチームはやっぱり固定されている。そこを狙っていきたい」と８回、９回のマウンドを狙いにいくことを誓った