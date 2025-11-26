ＪＢＣクラシック２着で、チャンピオンズＣ（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）に出走を予定しているメイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父パイロ）が武豊騎手＝栗東・フリー＝と初コンビを組むことが分かった。１１月２６日、管理する岡田調教師が明かした。主戦の浜中騎手は先週２２日の京都３Ｒで落馬負傷したため年内休養の見込みとなっている。