岡山理科大学 岡山理科大学は、情報理工学部情報理工学科長の藤本真作教授ら5人を副学長にする人事を発表しました。運営する学校法人加計学園の理事会で、11月25日、承認されたものです。任期は2026年4月1日から2年間です。 新任は藤本さんのみで、他4人は再任です。 藤本さんは、兵庫県出身で専門分野は、ロボティクス、測量・制御工学などです。副学長としては「学生支援・国際交流担当」を担当します。 他4