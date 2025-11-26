MLBネットワークのジョン・モロシ記者は日本時間24日、ジャイアンツが西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す今井達也（27）に関心を寄せていると伝えた。同ネットワークの番組に出演したモロシ氏は「（先発陣が手薄な）チーム事情に合致する。（左右非対称で広い）本拠地オラクルパークにも適応するはずだ」と、見解を明かした。【もっと読む】西武からポスティングの今井達也はヤンキース移籍ならいきなりエース