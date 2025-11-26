巨人・山崎伊織投手（27）が26日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、倍増の1億8000万円でサイン。「1億は超えました。しっかり評価していただいて」と笑みを浮かべた。5年目で初となる1億円の大台を突破した。今季は開幕からローテーションを守り続け、チーム最多の11勝を挙げるなど投手陣をけん引。今季初登板となった4月2日の中日戦で8回無失点と好発進すると、開幕から36回連続無失点のセ・リーグ記録も樹立した。（金額