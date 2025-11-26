15代続く吉見家の武家屋敷を改装した店舗『つりがね庵』 ●宮城県白石市の名物「白石温麺」の魅力とは？ 宮城県白石市周辺で作られる乾麺「白石温麺(しろいしうーめん)」をご存知ですか？ そうめんに似ていますが、長さが約9cmと短く、油を使わず小麦と塩と水のみで作るのが特徴です。 誕生したのは江戸時代。当時、城下町に住む鈴木味右衛門という青年が、胃腸が弱く食欲のない父のために、何か良い食べ物はないかと