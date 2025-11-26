昨年デビュー40周年を迎え、積極的な活動を展開し続ける3人組音楽ユニット・TM NETWORK。同ユニットの木根尚登が著した“ドキュメンタリー小説”『電気じかけの予言者たち -再起動編-』（リットーミュージック）が12月1日に発売される。【集合ショット】タマちゃんとTM NETWORK本書は、40年以上もメンバーとして、そして“友”として活動してきた3人の絆と、TM NETWORKという巨大なプロジェクトを動かし、いまも多くの人々を惹