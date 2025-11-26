大相撲11月場所で初優勝を果たし、大関昇進が決まった安青錦が26日、福岡県久留米市の安治川部屋宿舎で伝達式に臨みました。【映像】安青錦 日本語で"シンプルな口上"を述べる（実際の様子）臨時理事会で大関昇進が全会一致で承認されたことが伝えられると、安青錦は「謹んでお受けいたします。大関の名に恥じぬよう、また、さらに上を目指して精進いたします。本日は誠にありがとうございます」と口上を述べました。（『ABEMA