DOMOTOが12月3日、「愛のかたまり」をデジタル配信する。【動画】DOMOTO「愛のかたまり」ティザー「愛のかたまり」は、KinKi Kidsの13枚目シングル「Hey! みんな元気かい？」（2001年リリース）のカップリング曲として収録された楽曲。作詞を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け、ファンのみならず、時代も性別も超え、長い間、幅広い層に愛され歌い繋がれる楽曲となった。2025年、KinKi KidsからDOMOTOにグループ名を変更したこ