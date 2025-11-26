10月のデパートでの売上高が、円安や訪日外国人客の増加などを背景に、10月として過去最高を更新しました。【映像】浅草を観光する訪日外国人客日本百貨店協会によりますと、10月のデパートの売上高は去年の同じ月と比べて4.3％増え、約4668億円でした。円安の影響で時計や貴金属など高額品が多く買われたほか、中国の大型連休「国慶節」などが影響し、訪日外国人客が増加したことなどが全体を押し上げました。訪日外国人