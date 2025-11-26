２５日、ワシントンのホワイトハウスから出るトランプ氏。（ワシントン＝新華社記者／胡友松）【新華社ワシントン11月25日】トランプ米大統領は25日、ウクライナ危機収束に向けた和平案の協議のため、ウィットコフ中東担当特使にロシア・モスクワでプーチン大統領と面会するよう指示したと交流サイト（SNS）で表明した。２５日、ワシントンのホワイトハウスから出るトランプ氏。（ワシントン＝新華社記者／胡友松）