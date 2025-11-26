巨人・山崎伊織投手が２６日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸９０００万円から大幅増の１億８０００万円で更改。大台突破で「１億は超えました。しっかり評価していただいて、倍ぐらいはいきました」と喜びを表していた。（年俸はすべて推定）今季は先発ローテの中心として１年間を戦い、３年連続での２ケタ勝利を記録。自己最多の１１勝（４敗）を挙げて、防御率２・０７と安定した成績を残してきた。球団