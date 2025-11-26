ドイツのAIスタートアップであるBlack Forest Labsが、画像生成AIモデルファミリー「FLUX.2」を2025年11月25日にリリースしました。これは以前のモデルであるFLUX.1の成功を受け、さらに機能を拡張したもので、デモや遊びだけでなく実用的なクリエイティブワークフローでの利用を想定して設計されています。FLUX.2: Frontier Visual Intelligence | Black Forest Labshttps://bfl.ai/blog/flux-2FLUX.2 Image Generation Models No