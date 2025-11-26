高松市の男性からキャッシュカードを盗み、現金447万円あまりを引き出したとして、大阪府の男がきょう（26日）逮捕されました。 窃盗の容疑で逮捕されたのは、大阪府門真市の無職の男（19）です。 警察によりますと、男は、何者かと共謀し、警察官などになりすましてキャッシュカードを盗もうと考え、今年10月15日午後2時20分ごろ、警察官になりすました何者かが、高松市の83歳の男性の自宅に電話し、「警察で逮捕し