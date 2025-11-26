女性の家のベランダに侵入したとして、25日、男が警察に逮捕されました。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、山形県白鷹町荒砥甲の自動車販売業の男（45）です。 警察によりますと男は、25日の午後7時55分ごろ、山形市内にある40代女性が住むアパートの部屋のベランダに、訪問する正当な理由がないにもかかわらず侵入した疑いです。 女性からの通報を受けた警察が現場に駆けつけ、警察官が事実を確認した上で男を現行犯で