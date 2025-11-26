巨人の山崎伊織投手が２６日、都内の球団事務所で契約更改を行い、倍増となる年俸１億８０００万円（金額は推定）でサイン。大台突破した右腕は「球団からもあと１つ上のところまで行ってほしいと言われた。今よりも上に行けるように」と語った。山崎は今季は２５試合に登板してチームトップ、キャリアハイとなる１１勝（４敗）、防御率２・０７と好成績を残してチームをけん引。大台突破については「自分にとっては夢のような