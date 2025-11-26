実証実験が行われた自動運転バス＝26日午前、愛知県常滑市愛知県は26日、中部国際空港（同県常滑市）周辺の高速道路で行っている自動運転バスの実証実験について、試乗会を開いた。運転手が乗る必要がある「レベル2」の車両を使う。実証実験は名鉄バスを中心とした企業グループが実施。大型バスをベースとした車両（乗車定員57人）にカメラやレーダーを搭載して周囲の状況を認識させ、走行時の安定性などを技術的に検証する。