K-POP½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀï¹ñ»þÂå¡×¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè5À¤Âå¡È¥Ó¥¸¥å¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¸õÊä¤Î2¿ÍÂè4À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥½¥ë¡ÊIVE¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¡¢NMIXX¤Î¥½¥ê¥å¥ó¡Ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥ó¤¬ÂåÉ½Åª¤À¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤­¡¢Âè5À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¸õÊä¤¿¤Á¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤­¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âè5À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï¡©¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼