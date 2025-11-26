佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。「黄砂とひょう」 25日は季節外れの黄砂が飛来したとみられ、白くかすんだ空が広がっていました。福岡タワー展望フロアからは普段は山の尾根や青空も楽しめますが、25日は街がかすみ、遠くの山はほとんど見えませんでした。黄砂の飛来は26日の午前中も続く見通しです。 一方、雷の音が鳴り響く中、空から勢いよく降ってきた