「犯罪被害者週間」が25日から始まり、津駅前では警察官らが犯罪被害の未然防止や被害者支援について呼びかけました。25日から12月1日までの「犯罪被害者週間」に合わせて、三重県警では犯罪被害者らへの理解と協力を呼びかける啓発活動を毎年行っています。今回は幅広い年代の人に注目してもらおうと、性犯罪被害の無料相談電話「＃8103」の広報キャラクター ハ〜トくんが初めて参加し、通勤や通学などで駅を利用する人たちにチラ