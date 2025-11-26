熊本県阿蘇地方の地震から一夜明け、被害状況を確認する県の災害警戒本部＝26日午前、熊本県庁熊本県は26日、阿蘇地方の産山村で震度5強を観測した地震から一夜明け、県内で新たな人的被害や住宅被害は確認されていないと発表した。これまでに阿蘇市の70代女性が自宅で転倒し、軽傷を負ったことが分かっている。二つの県道では、落石や路面上の亀裂による全面通行止めが続いている。産山村内の県道では、落石が通行中の車両2台