三重県内有数の観光地、鳥羽市の宿泊施設で25日、地震による火災の発生を想定した防災訓練が行われました。宿泊施設の従業員が災害時に迅速で適切な対応ができるよう鳥羽旅館組合が毎年行っている訓練で、ホテルや旅館の関係者ら155人が参加しました。訓練は、地震の発生によって客室から出火し、けが人が出たという想定で行われ、近年増加している外国人観光客への対応として今回初めて日本語と英語の避難誘導放送が導入されまし