丸亀製麺の人気スイーツ「丸亀うどーなつ」に、この冬だけの濃厚チョコ味が登場♡2025年12月2日から販売される「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」と「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」は、生チョコ×チョコの練り込み生地とソース、仕上げパウダーの“ダブルチョコ”仕立てが魅力。寒い季節にぴったりの濃厚な口どけで、冬のおやつ時間に幸せを届けてくれます♪ 濃厚ダブルチョコの新作2種