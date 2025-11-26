三重県内でも有数の紅葉の名所、いなべ市の聖宝寺の紅葉が見ごろを迎えています。聖宝寺は天台宗の開祖、最澄によって平安時代に開かれた由緒ある古刹です。境内には、約70本のカエデやイチョウなどが植えられていて、この季節になると自然が織りなすさまざまな色彩で色付きます。今シーズンは風が強くなかったことから、イチョウの木の葉も見事な黄葉を見せてくれます。三連休明けの25日は雨。地元のわらべ歌に唄われる「雨がしょ