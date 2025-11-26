クリスマスまで一カ月。25日、三重県東員町で園児たちがお年寄りと一緒にクリスマスのリースづくりを楽しみました。地域の人との交流と、普段接することの少ない田んぼの稲わらに親しんでもらいたいと毎年行われています。園児たちは、木槌でたたき稲わらをやわらかくし、3人一組になって力を合わせながら輪っかを作っていました。輪っかが出来上がると、園児たちが拾ってきたどんぐりやカラフルなリボンなどを貼り付けて自分だけ