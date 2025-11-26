河北省秦皇島経済技術開発区にある風力発電産業基地の生産現場で最大出力8メガワットの風力発電機のユニットの最終組立段階に入っていた。この発電設備は1台で年間約1500万キロワット時のグリーン電力を供給することができる。中国新聞網が伝えた。同区では太陽光発電セル、太陽光発電モジュール、太陽光発電設備製造のほか、洋上風力発電、原子力発電、水力発電、水素エネルギー、蓄電など各産業を一体化した新エネルギー設備製造