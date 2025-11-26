東京で開かれている聴覚障害者のスポーツの祭典デフリンピックで、三重県鈴鹿市出身の菰方里菜選手が25日、女子テニスシングルスの3位決定戦で勝利し、銅メダルを獲得しました。24日に獲得した女子ダブルスの金メダルに続き自身2つ目のメダルとなります。金メダルを獲得した女子ダブルスの決勝戦から一夜明け、25日は女子シングルスの3位決定戦に臨みました。菰方選手は、デンマークの選手を相手に第一セットを危なげなく奪うと第