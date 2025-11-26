ソフトバンクは26日、今季まで一軍ヘッドコーチを務めた奈良原浩氏がコーディネーター（野手統括）アドバイザー就任を発表した。背番号は『011』。奈良原氏は現役時代西武、日本ハム、中日でプレーし、現役引退後は中日、西武、楽天で指導し、小久保裕紀監督が就任した24年からはソフトバンクでヘッドコーチを務めていた。