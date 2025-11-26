三重県内に緑を増やし、豊かな自然環境を引き継ごうと24日、大台町で植樹イベントが開かれました。三重トヨペットが地域貢献の一環として開いたもので、県内の家族連れなど約180人が参加しました。参加者らは、大台町の山林にイロハモミジやアオダモなどの苗木900本を一本ずつ丁寧に植えていました。三重トヨペットでは、1976年から「ふれあいグリーンキャンペーン」と題して、地域の緑化推進活動に取り組んでいて、今回を含めて、