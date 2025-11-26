「ケンタッキーフライドチキン」は、12月2日（火）〜12月7日（日）までの間、新しいクリスマス体験を提供する初のレストラン「KFC Christmas Restaurant」を、東京・六本木ヒルズにオープンする。【写真】全部おいしそう！「KFC Christmas Restaurant」メニュー一覧■特別なクリスマス体験をお届け今回六本木ヒルズの「hills Cafe／Space」に誕生する「KFC Christmas Restaurant」は、「ケンタッキーフライドチキン」で販売