ノートのまとめ方例 まとめ方のポイント・ランキングは大きな数字や記号を使って強調すると順位がひと目でわかります。・「おすすめコメント」は、テレビの情報番組風に紹介すると、読む人に楽しさが伝わりやすくなります。また、吹き出しや色ペンで飾り、自分らしくまとめましょう。・最後の感想は枠を設けて一文を太字風に書くと、締めくくりが強調されて印象的なまとめ方になります。保