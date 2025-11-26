ノートのまとめ方例 まとめ方のポイント・テーマにした昔話とは少し違うタイトルを付けたり、セカンドシーズンという言葉を加えると遊び心が出て面白くなります。・登場人物や場面の動きを簡単な図や矢印で補うと展開が視覚的にわかり、自分の考えも読み返しやすく整理できます。・結末や教訓は欄外に一文でまとめ、下線や枠で強調すると学習の成果として読む人に伝わりやすくなります。保