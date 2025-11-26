ノートのまとめ方例 まとめ方のポイント・手順ごとに見出しを付けて段落を分けると整理がしやすく、提出時に先生が内容を一目で理解できるでしょう。・計算式や歩数などは表や枠で囲むと強調でき、後から見返したときに大事な数値がすぐに確認でき、記録としても見やすくなります。・最後に考察を一言まとめ欄として設けると結論が明確になり、学習の成果を先生に伝えやすく、次回の課題に