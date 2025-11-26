ノートのまとめ方例 まとめ方のポイント・タイトルは必ずページの最上段に書き、目立たせたい部分は赤や青の色ペンで書くと内容がひと目で伝わり、先生にも見やすくなります。・語と意味を縦にそろえて書くことで整理が行き届き、読み返したときに要点がはっきりします。・余白を少し残しておくと、先生からのコメントを書き込んでもらえるスペースになり、次回の学習にも役立ちます。保護