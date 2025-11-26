親の介護は突然やってくるもの。始まってから慌てないよう、準備を始めることが大切です。また、離れて暮らしている親子はもちろん、頻繁に会っているような関係でも、親の認知機能の低下や体の変化に気がつけないことがあります。今回は、介護のスペシャリスト川内潤さんに、介護のスタートサインについて教えていただきました。※2025年10月23日時点の情報です。介護のスタートサインに気付く親の行動をチェック！親の介護が必要