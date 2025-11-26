対象、時期など続く駆け引き 野党との調整も難航必至自民党と日本維新の会の両党は25日、それぞれ開いた衆院議員定数の削減に関する党会合で、両党の実務者間で合意した45人以上の削減を目指す方針を了承した。削減の方向性を定める法案の取りまとめに着手し、12月上旬の国会提出に向け、野党との協議も始めた。ただ、合意した方針は定数削減の具体的な方法などに触れておらず、議論は生煮え。野党の理解を得られる見通しは