福岡で暮らす外国人向けの震災対策パンフレット「地震安全ガイド」を、福岡工業大（福岡市東区）の公認愛好会「防災サークル」が作成した。震災発生時の対応や避難所生活のポイントなどを分かりやすく説明。同市内で働く外国人が多いアジア6カ国語と英語、日本語の計8版を準備した。きっかけは今年3月のミャンマー大地震。同サークル代表で社会環境学部4年の川岡大起さん（21）が現地で多くの人が震災に対応できずに困ったこと