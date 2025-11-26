１１月２５日、大阪府吹田市の「エキスポシティ」で観覧車が緊急停止し、少なくとも約２０人が一時閉じ込められましたが、約９時間後の２６日未明に全員救助されました。２５日午後５時半ごろ、「エキスポシティ」にある観覧車が緊急停止しました。警察や消防によりますと当時は営業中で、ゴンドラ７２台に乗っていた少なくとも男女２０人以上が一時閉じ込められたということです。緊急停止の原因は落雷の影響とみられ、消防