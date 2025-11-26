京都市の「松尾大社」では、来年の干支である「午」の巨大絵馬がお目見えし、境内は早くも迎春ムードに包まれています。約４時間かけて設置された高さ３．２ｍ、幅５．５ｍの巨大絵馬。来年の干支「午」にまたがって、駆け上がる神様の姿が描かれています。京都市西京区の松尾大社では、１９８３年から毎年奉納されていて、今年で４４回目となります。一足早く迎春ムードに包まれた境内は、記念撮影を楽しむ参拝者らでにぎわ