Windows 11のテストバージョンで、エクスプローラーを事前に読み込むことで起動を高速化するオプションが追加されていることが分かりました。Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271 (Dev & Beta Channels) | Windows Insider Bloghttps://blogs.windows.com/windows-insider/2025/11/21/announcing-windows-11-insider-preview-build-26100-7271-dev-beta-channels/2025年11月21日にリリースされたWindows 1