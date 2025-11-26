今季、ブルワーズでプレーしたダズ・キャメロン外野手（28）が韓国プロ野球・斗山ベアーズと契約合意に達したと25日（日本時間26日）、ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏が自身のX（旧ツイッター）で報じた。キャメロンは20年にタイガースでメジャーデビュー。アスレチックスを経て、今季はブルワーズでプレーしたものの21試合で打率・195と不振で7月からはマイナー生活が続いていた。メジャー通算は160試合