ＤｅＮＡの森原康平投手が２６日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の１億円でサインし、新たに２年の複数年契約も結んだ。今季は右肩の違和感で出遅れたが、３０試合に登板して防御率２・５７、１１ホールド。今季中に国内ＦＡ権を取得し、行使せず残留を決断。「シンプルにまだこのチームでやりたいなと。もっとやりたいなと思った」と残留の理由を説明した。その上で今季について「昨シーズンの影響で序