西武・平良海馬投手が２６日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億円増の３億円でサインした。交渉後、会見に臨んだ平良は金額を問われ「１億アップの３億です」と言い切った。抑えに戻った今季は５４試合に登板して４勝２敗３１セーブ８ホールドを記録し、最多セーブ投手賞を受賞。来季は自身の希望から２年ぶりに先発に転向するとあって「来年、先発なのかが重要なポイント。１年間頑張ってくれましたという