東京都足立区梅島で24日、男性が運転する自動車が歩行者をはね、11人が死傷する事故が発生した。被疑者は事故の約2時間前に現場近くの自動車販売店から車両を盗み、パトカーに発見され追跡されていた。被疑者は窃盗罪（刑法235条）の容疑で逮捕されたが、「盗んだわけではなく、車を試乗するためだった」と容疑を否認している。 今後、窃盗罪に加え、道路交通法のひき逃げの罪、自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪での立件