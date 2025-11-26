【モデルプレス＝2025/11/26】プロゲーマーのたぬかなが11月25日、X（旧Twitter）を更新。結婚していたことを報告した。【写真】結婚発覚の33歳美人配信者、ウエディングドレス姿で夫と2ショット◆たぬかな、結婚していたたぬかなは、「結婚してました。今まで隠しててすまんこ！」と発表。同月26日には「思いのほか祝福されていて草 一揆でも起きるかと思った お漏らししなかったみんなえらいよ、ありがとう」と結婚していた事実