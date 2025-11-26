12月５日（現地時間）のワールドカップ組み合わせ抽選会に向けて、世間にはポット分けの一覧表が出回っている。ただし、これは確定したものではない。FIFAが欧州プレーオフ、大陸間プレーオフの計６枠をどう配するかなどをまだ発表をしていないからだが、前回同様、プレーオフを突破するチームは自動的にポット４に組み込まれるのだとすると、以下のようになる（カッコ内はFIFAランキング。プレーオフを勝ち抜く６チームは別の