NZ中銀利下げはこれで最後になる可能性、26年第2四半期平均OCRを2.20%と予測 NZ中銀は予想通り金利を25bp引き下げたがNZドルは急伸している。市場はNZ中銀の利下げは今回で終了する可能性があると見てるようだ。 中銀予測によると来年さらに25bpの利下げの可能性があるものの、2026年第2四半期の平均OCRを2.20%と予測している。追加利下げが正当化されるにはインフレが大きく低下するなど状況が急変する必要がある。 イ