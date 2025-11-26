NZドル円88円60銭台まで、NZ中銀追加利下げ期待後退で＝東京為替 NZ中銀は市場予想通り0.25％の利下げを発表。今後についてはインフレリスクが拮抗と示し、今後のデータ次第とした。また今回の投票が5対1と1名据え置きが出ていることを示しており、次回会合での利下げ期待が後退する形でNZドル買いとなっている。 NZDJPY88.53