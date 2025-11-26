１２日、のんびりとタケノコを食べるシャオチージー。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都11月26日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、パンダの「小奇跡（シャオチージー）」が木に登り、タケノコを食べる姿が撮影された。