【パリ＝上地洋実】パリのルーブル美術館からフランス王室ゆかりの宝飾品が盗み出された事件で、検察当局は２５日、新たに容疑者４人を拘束したと発表した。３１〜４０歳の男２人と女２人だという。４人の役割は明らかにされていないが、仏紙ル・パリジャンは、このうちの男１人が最後まで逃走していた実行犯だと報じており、これで実行犯４人全員が拘束されたことになる。１０月１９日に起きた事件では、４人組の窃盗団が開館